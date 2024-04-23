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        Haberler Gündem SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024: Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçim parası yattı mı?

        2024 sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

        Yerel seçimler 31 Mart tarihinde milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Seçim günü sandık başında görev alanlar, sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen sandık görevlisi ücreti, memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanmaktadır. İşte 2024 seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 23:58 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:58
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        • 1

          Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri yerel seçimlerin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Sandık görevlileri seçim günü; kimlik kontrolü, oy verme sürecinin takibi ve oy sayımı gibi önemli görevler üstlenmektedir. Sandık görevlisi ücreti Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenirken, bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Seçim parası yattı mı, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" İşte 2024 sandık görevlisi ücretleri...

        • 2

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

          Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

        • 3

          31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

        • 4

          2024 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

          YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 5

          SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELER?

          Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

          Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

          Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

        • 6

          Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

          Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

          Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

          Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

        • 7

          SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

          Müşahitlik resmi bir görev değildir.

          Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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