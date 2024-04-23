Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        90
        Fenerbahçe
        FB
        86
        Trabzonspor
        TS
        55
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Rams Başakşehir
        İBFK
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig 33. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı: İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyon! - Futbol Haberleri

        33. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı: İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyon!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        İşte VAR kayıtları:

        Sivasspor - Fenerbahçe

        Dakika: 87

        VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

        REKLAM

        Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

        AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

        Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

        VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

        Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."

        VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

        Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

        VAR: "Onaylıyorum."

        Kayserispor - Trabzonspor 27. dakikada Kayserispor'un iptal olan penaltısı

        VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sahada incelemeye davet ediyorum. Savunma oyuncusunun topa dokunduğunu görüyorsun. Hücum oyuncusunun teması da bizim için minimum seviyede."

        Çağdaş Altay: "Teşekkür ederim. Köşe vuruşu ile oyunu başlatıyorum."

        AVAR: "Hakem atışı değil mi?"

        Çağdaş Altay: "Top çıktıktan sonra penaltıyı çaldım değil mi? Tabii ki çıktıktan sonra kornerle başlayacağım."

        AVAR: "Penaltı kararını iptal ediyorsun, hakem atışıyla başla."

        Kayserispor - Trabzonspor 52. dakikada Trabzonspor'un iptal olan golü

        VAR: "Çağdaş, potansiyel faul için sana APP'de sahada inceleme öneriyorum. Hücum oyuncusu topla oynamıyor."

        Çağdaş Altay: "Temas nerede? Tamam, serbest vuruş veriyorum ve golü iptal ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa