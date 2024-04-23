33. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı: İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyon!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
İşte VAR kayıtları:
Sivasspor - Fenerbahçe
Dakika: 87
VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
VAR: "Onaylıyorum."
Kayserispor - Trabzonspor 27. dakikada Kayserispor'un iptal olan penaltısı
VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sahada incelemeye davet ediyorum. Savunma oyuncusunun topa dokunduğunu görüyorsun. Hücum oyuncusunun teması da bizim için minimum seviyede."
Çağdaş Altay: "Teşekkür ederim. Köşe vuruşu ile oyunu başlatıyorum."
AVAR: "Hakem atışı değil mi?"
Çağdaş Altay: "Top çıktıktan sonra penaltıyı çaldım değil mi? Tabii ki çıktıktan sonra kornerle başlayacağım."
AVAR: "Penaltı kararını iptal ediyorsun, hakem atışıyla başla."
Kayserispor - Trabzonspor 52. dakikada Trabzonspor'un iptal olan golü
VAR: "Çağdaş, potansiyel faul için sana APP'de sahada inceleme öneriyorum. Hücum oyuncusu topla oynamıyor."
Çağdaş Altay: "Temas nerede? Tamam, serbest vuruş veriyorum ve golü iptal ediyorum."