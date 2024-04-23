33. haftanın VAR kayıtlarını açıklandı: İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyon!

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TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

İşte VAR kayıtları:

Sivasspor - Fenerbahçe Dakika: 87 VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum." REKLAM Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye." AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için." Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam." Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm." VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz." Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum." VAR: "Onaylıyorum."

Kayserispor - Trabzonspor 27. dakikada Kayserispor'un iptal olan penaltısı VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sahada incelemeye davet ediyorum. Savunma oyuncusunun topa dokunduğunu görüyorsun. Hücum oyuncusunun teması da bizim için minimum seviyede." Çağdaş Altay: "Teşekkür ederim. Köşe vuruşu ile oyunu başlatıyorum." AVAR: "Hakem atışı değil mi?" Çağdaş Altay: "Top çıktıktan sonra penaltıyı çaldım değil mi? Tabii ki çıktıktan sonra kornerle başlayacağım." AVAR: "Penaltı kararını iptal ediyorsun, hakem atışıyla başla." Kayserispor - Trabzonspor 52. dakikada Trabzonspor'un iptal olan golü VAR: "Çağdaş, potansiyel faul için sana APP'de sahada inceleme öneriyorum. Hücum oyuncusu topla oynamıyor." Çağdaş Altay: "Temas nerede? Tamam, serbest vuruş veriyorum ve golü iptal ediyorum."