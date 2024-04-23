Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi
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15’te Ali Sowe’un ofsayttan kaynaklı sayılmayan golü, 26’da aynı oyuncunun Umut’un armağanını gole çevirememesi, 35’te Bassong’un direğin yanından giden şutu, 39’da Tolga’nın direkten dönen vuruşu, 40’ta Efkan’ın Mert tarafından kurtarılan şutu ve 45 artı 1’de aynı akîbete uğrayan denemesi…
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Okurken bir nefes almak istediniz değil mi? Tüm bunların ortak özelliğinin ev sahibinin pozisyonları olması da birazcık şaşırtmıştır siz okurları! Haah ilk yarıdaki topla oynamanın 64-36 Ankaragücü lehine olmasını da pek beklemezdiniz sanırım.
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Bunların hepsi 47 dakika içinde oldu. Beşiktaş ilk 10 dakika oyuna ortak olur gibi dursa da en az 35 dakika kımıldayamadı. Sağ kenarda Morutan Umut Meraş’a, sol kenarda Bassong Svensonn’a hatırı sayılır bir üstünlük kurdular. Orta sahadan Efkan ile Tolga, basketboldaki trailer türü toplu/topsuz koşular ile tehlike ürettiler.
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Serdar Topraktepe, sanırım ocağındaki BAŞANTRENÖRLÜK kariyerinin en zor soyunma odası konuşmasını yapmıştır saatler 21.30’a giderken… Çünkü kime ne desin? Kim iyiydi ki ? Oyunu tutması için 12 milyon Euro verdiğiniz Libyalı mı? Öne taşısın diye 11 milyon Euro yatırım yaptığınız Arnavut genç mi ? Yoksa takımın bu hale gelmesinde epeyi payı olduğunu bildiğimiz takımın kalan “deneyimlileri” mi? Kime ne desin Topraktepe…
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Bildiği işi yaptı oyunu değiştirmek için 2 oyuncu değiştirdi. Cenk ile Masuaku oyuna girdi. Milot ile Umut çıktı!
Beşiktaş’ta oyundan Umut çıktı, sahaya umut girdi. Daha 120 saniye dolmadan soldan Masuaku ortaladı, Muleka kafayı vurdu az farkla top dışarı gitti. 70’lere kadar oyun Beşiktaş’ın eline geçti. Muleka’nın sol tarafa geçmesi etkinliği arttırdı. Sonra dengelenen mücadelede Ankaragücü’nün güçlü oyununa geri dönebildiğini söylemek güç.
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Maç bir müddet sonra iyiden iyiye 0-0’a koşuyordu. Öyle de tamamlandı. Beşiktaş final için azımsanmayacak değerde skor avantajı elde etti. Morutan’ın sakatlığı Ankaragücü için sıkıntı.
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İkinci yarıdaki Beşiktaş umut verdi. İlk yarıdaki Ankaragücü ise nasıl bu takım 33 maçta 37 puanla küme düşme endişesi yaşar dedirtti. Renkli bir maçta 0-0’a karşın sıkılmadık.
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