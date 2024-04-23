CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLAMASI

"Bir miktar öğretmen ataması yapılacak"

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin olarak da "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."