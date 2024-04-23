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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Tur kaldı İstanbul'a - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Tur kaldı İstanbul'a

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 23.04.2024 - 23:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:02
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        "Tur kaldı İstanbul'a"
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        Bu sezon teknik adam ayrılıklarına abone olan Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti. İlginç bir fikstüre gelen genç hoca rakibiyle önce ligde sonra da bu sezonki tek hedef olan Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi.

        Lig maçında macera aramayan, eksikler ve sakatlar doğrultusunda herkesi mevkisinde olmak üzere en doğru kadroyla süren Serdar Topraktepe ikinci Beşiktaş dönemine galibiyetle başlamıştı. Ancak kupada, bir de deplasmanda her şey çok farklıydı.

        İlk yarıya dair Beşiktaş'a dair bir şeyler yazmak çok zordu. Taraftarının da desteğiyle iyi başlayan Ankaragücü, 26'da Umut Meraş'ın büyük hatasında Ali Sowe ile net fırsatı harcadı. 39'da Tolga Ciğerci direğe takılırken 41'de Efkan'ın etikili vuruşunu kaleci Mert çıkardı. İstatistiklerde ev sahibi 6 şutta 2 isabet bulurken Beşiktaş'ın tek isabetli şutu yoktu.

        İkinci yarıda Beşiktaş, Cenk Tosun ve Masuaku değişiklikleri ile daha etkili başlasa da beklenen gol gelmedi. Ankaragücü, ilk yarıda iyi hücum ettiği gibi, ikinci yarıda da kalesini iyi savundu. Beşiktaş, ikinci yarında 6 şut girişimi yapsa da toplamda çerçeveyi 7 şutta 0 isabetle bitirdi. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesiyle açılan yolun da böylece kolay olmadığı anlaşıldı ve final de İstanbul'a kaldı. Kritik dönemeçte hücumda etkili olamasa da gol yemeden dönmek Beşiktaş'ın tek tesellisi.

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