Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'LE KISA BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'de resepsiyonun yapıldığı tören salonunun bitişiğindeki mermerli salonda çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel arasında ilk görüşme gerçekleşmiş oldu. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. REKLAM

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAYIN ÖZEL'LE GÖRÜŞECEĞİZ" Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı. ÖZEL'DEN İLK YORUM CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çay içip bayramlaştık, önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.