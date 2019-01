ATA AÖF yani Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne giden öğrenciler final sınavı heyecanı yaşıyor. Final sınavı için hazırlıklarını tamamlayan ATA AÖF öğrencileri için sınav giriş belgeleri belirlendi. Sınav yerlerini öğrenen öğrenciler, sınav sabahı sürpriz yaşamamak için gidiş güzergahlarını araştıracak. İşte 2019 ATA AÖF final sınavı ile ilgili detaylar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELEGELERİ AÇIKLANDI

ATA AÖF final sınavı için, sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav anında mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerin yanlarında, Sınav Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bulundurması gerekiyor.

ATA AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giriş yapılamıyor.

ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN? 2018 - 2019 FİNAL SINAVI

ATA AÖF sınavı 19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF'te ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkiliyor. Yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiliyor.

ATA AÖF ONLINE DENEME SINAVI MODÜLÜ YAYINDA

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Deneme Sınavlarının yer aldığı LMS sistemine giriş için adresi; lms3.ataaof.edu.tr

ATA AÖF ONLINE DENEME MODÜLÜ İÇİN TIKLAYIN