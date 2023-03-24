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Asya borsaları satıcılı seyretti 

 Asya borsaları, dünya genelinde bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi

Giriş: 24.03.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları satıcılı seyretti 
AA

Asya borsaları, dünya genelinde bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi.

ABD'de başlayan bankacılık krizi şimdilik yatışmış görünse de, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.

Çarşamba günü tüm banka mevduatlarının sigorta kapsamına alınması yönünde bir çalışmaları olmadığını belirten Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan veriler pay piyasalarındaki düşüş eğilimini sınırladı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3,3 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 48,6'ya, hizmet sektörü PMI 54,2'ye ve bileşik PMI 51,9'a yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.414 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 3.265 puan oldu.

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