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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden daha fazla faiz artışına gidebileceği yönündeki endişeleri desteklemesi söz konusu seyirde etkili oluyor

Giriş: 15.02.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Asya Borsaları geriledi
AA

Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden daha fazla faiz artışına gidebileceği yönündeki endişeleri desteklemesi söz konusu seyirde etkili oluyor.

Küresel piyasalarda Fed'in para politikaların yönelik belirsizlikler dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası devam ederken, Japonya'da ise merkez bankası başkanı değişimi ile ultra gevşek para politikalarının ne yönde verileceğine dair tartışmalar gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek günü 27.501 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artarak 133,3'te dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 3.280 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,53 düşüşle 2.427 seviyesinden kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 61.000, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 azalışla 20.778 puanda seyrediyor.

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