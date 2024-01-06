ASVEL'de Gianmarco Pozzecco ile yollar ayrıldı

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THY EuroLeague ekiplerinden ASVEL, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı ve yerine yardımcısı Pierric Poupet'nin getirildiği kaydedildi.

Bu sezon ikinci kez başantrenör değişikliğine giden Fransız ekibi, sezona Jonathan Parker ile başlamıştı.

ASVEL, EuroLeague'deki 10 maçlık mağlubiyet serisine iki gün önce Zalgiris Kaunas'ı yenerek son vermişti.

Bu sezon 3 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Fransız temsilcisi, 17. sırada yer alıyor.