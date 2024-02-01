Aşure Tarifi, Evde Kolay Ve Lezzetli Aşure Nasıl Yapılır?

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Aşure, zengin içeriği ve anlamlı hikayesiyle Türk mutfağının en özel tatlılarından biridir. Bu tatlı, çeşitli bakliyatlar, tahıllar ve meyvelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Aşure yapımı, sabır ve özen gerektirir ancak sonucunda elde edilen lezzet buna değer. Bu yazımızda aşurenin nasıl yapıldığı, evde kolay ve lezzetli aşurenin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Aşure Nasıl Yapılır?

Aşure, farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Çeşit çeşit bakliyatlar ve kuru meyvelerin bir araya getirilmesiyle yapılan aşure hemen herkesin severek tükettiği sembolik değeri yüksek olan bir tatlıdır. İşte adım adım aşure tarifi:

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Aşure Malzemeleri:

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı kuru kayısı

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık içi

1 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 adet orta boy kırmızı elma

1 su bardağı portakal suyu

2 adet portakal kabuğu rendesi

1 çay bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)

10 su bardağı su

Evde Kolay ve Lezzetli Aşure Yapımı

Aşure yapmak aşamalı ve biraz zahmetli bir süreçtir. Önceden hazırlık gerektiren bir süreçtir. Şimdi aşağıdaki aşamaları uygulamaya geçebiliriz:

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Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı yıkayın ve bir gece önceden suda bekletin.

Ertesi gün, her birini ayrı ayrı tencereye koyun. Her birinin üzerini yaklaşık 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Bu işlemi aynı tencerede değil, ayrı ayrı tencerelerde yapmalısınız, çünkü pişme süreleri farklı olacaktır.

Haşlanmış malzemeleri süzün ve aynı büyük bir tencereye alın.

Pirinci iyice yıkayın ve haşlanmış malzemelerin üzerine ekleyin.

Üzüm ve kuru kayısıyı sıcak suda bekletip yumuşattıktan sonra suyunu süzün ve diğer malzemelere ekleyin.

Şeker, tarçın ve karanfili de tencereye ekleyin.

10 su bardağı suyu da tencereye ekleyin ve karıştırın.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra, ocağı orta ateşe alın ve kaynamaya bırakın.

Karışım kaynayınca ateşi kısın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık olarak 45 dakika veya pirinç iyice pişene kadar pişirin. Sürekli karıştırmak, aşurenin dibinin tutmasını engellemeye yardımcı olur.

Pişen aşureyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra ceviz veya fındık içini ekleyin ve karıştırın.

Tatlıyı servis yapmadan önce üzerine biraz nar taneleri ekleyebilirsiniz.

Aşureyi kaselere veya servis tabaklarına paylaştırarak, üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Geleneksel olarak aşure üzerine genellikle nar taneleri, fındık içi ye da ceviz serpilir.

Aşureyi soğuk veya oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.

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Aşure Yapımı Püf Noktaları

Aşure yaparken lezzetli ve kıvamı doğru bir şekilde elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. İşte aşure yapmanın püf noktaları:

Kaliteli malzemeler kullanmaya özen gösterin. Buğday, nohut, kuru fasulye gibi malzemelerin taze ve temiz olmasına dikkat edin. Ayrıca kuru üzüm veya kuru kayısı gibi meyveleri seçerken de kaliteli ürünler tercih edin.

Aşure yaparken kullanacağınız malzemeleri ayrı ayrı tencerelerde haşlayın. Her malzemenin farklı pişme süreleri olduğundan, aynı tencerede pişirmek istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Malzemelerinizi pişirirken belirli bir yumuşaklık seviyesine gelene kadar haşlayın. Buğday, nohut ve kuru fasulye iyice yumuşamalıdır. Aşurenin kıvamını istediğiniz gibi ayarlamak için pişme süresini kontrol edebilirsiniz.

Üzüm, kuru kayısı gibi kuru meyveleri kullanacaksanız, önceden sıcak su içinde bekletip yumuşatın. Bu, aşurenin lezzetini artırır.

Şeker, tarçın gibi tatlandırıcıları ve baharatları doğru oranlarda kullanarak aşurenin lezzetini dengeli tutun. Tadını denemek için sürekli karıştırın ve gerekirse ayarlamalar yapın.

Aşure malzemelerini karıştırırken nazik olun. Malzemelerin birbiriyle uyum içinde olması ve dağılmasını önlemek için yavaşça karıştırın.

Aşureyi servis yaparken kaselere veya tabaklara eşit bir şekilde paylaştırın. Üzerini nar taneleri, dövülmüş ceviz veya fındık içi gibi tercih ettiğiniz malzemelerle süsleyin.

Aşure, servis yapmadan önce oda sıcaklığında soğumasına izin verin. Soğuk servis yapmak için buzdolabında bir süre de bekletebilirsiniz.

Aşure Günü Nedir?

"Aşure" kelimesinin kökeni Arapçadır. Kelimenin kökeni, Arapça'daki "ashura" (عاشوراء) kelimesinden gelir. "Ashura", Muharrem ayının onuncu gününü ifade eder ve İslam takvimine göre önemli bir gündür. Bu gün, pek çok İslam ülkesinde oruç tutulan, duaların edildiği ve özellikle aşure tatlısının yapıldığı bir gündür.

Geleneksel olarak aşure Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nde yapılır. Bu özel günde aşureyi paylaşmak geleneksel bir uygulamadır.

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