08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aşure tarifi, Muharrem Ayı'nın ve özellikle de Aşure gününün gelmesiyle birlikte en çok araştırılan tatlı tarifleri arasında yerini aldı. Genellikle Muharrem Ayı süresince yapılan ve dağıtılan aşure tatlısı kültürümüzün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Peki; Aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi ve aşure ile ilgili püf noktaları...
AŞURE TARİFİ
Özellikle Aşure Günü'nde birçok vatandaşın yaptığı Aşure, geleneksel tarifine göre 41 malzeme içermelidir. Tahıl, baklagil, meyve ve tohumlardan oluşan 41 malzeme, inanca göre Nuh'un Büyük Tufan'dan sonra elinde kalan son malzemeler ve Nuh da bu malzemeler ile Aşure tatlısını yapıyor. Ancak birçok kişi 41 malzeme kullanmak yerine belli başlı malzemeleri kullanarak Aşure yapıyor.
Malzemeler:
Süslemek için malzemeler:
Aşure tatlısı için ilk olarak elinizdeki meyveleri küp küp doğrayın ve ayvaları kaynatın. 150 gram kayısıyı ıslatın. Ardından geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyun. Daha sonrasında koyduğunuz malzemeleri geçecek şekilde su ekleyin ve kaynatın.
Koyduğunuz malzemeler kaynarken pirincinizi yıkayıp süzün. Süzme işleminden sonra pirinci de tencereye katın. Ardından ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları, kuru üzümü ve isterseniz gül suyunu da tencereye ekleyin ve kaynatmayı sürdürün.
Elinizdeki kuru dut ve inciri kararmaması için en son eklemeye dikkat edin. Elinizdeki 10 adet karanfilleri bir elmaya batırın ve tencereye atın. Tencereye attığınız bu karanfiller ile aşureye karanfil kokusunu vereceksiniz. Tencereye attığınız karanfilleri attıktan 5 dakika sonra çıkarmayı unutmayın.
Pişirdiğiniz aşureye son olarak da şeker ilave edin ve ocağınızı kapatın. Tenceredeki aşureyi kaselere bölün ve ardından süsleme işlemi için nar taneleri, fındık, ceviz ve antep fıstığı kullanabilirsiniz.
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