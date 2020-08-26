Aşure kelimesi Arapça bir kelime olan aşara kelimesinden türeyerek oluşmuştur. Anlam olarak on demektir. İslam dinince Muharrem ayının onuncu gününe de aşure günü denilmektedir.

Aşure Günü Nedir?

Muharrem ayının en mübarek günüdür. Bugünde, oruç tutmak, sadaka vermek, akraba ziyaret etmek oldukça sevaptır. Aşure gününde dağıtmak, paylaşmak, sevap işlemek adına, bugüne özen bir tatlı yapılmaktadır. Bu Aşure tatlısının içerisine çeşit çeşit malzemeler girmektedir.

Aşurenin İçerisine Neler Koyulur?

Aşure yılda sadece bir kere yapılan, bol faydalı harika lezzetli bir tatlı tarifidir. İçerisinde damak zevkine göre değişiklik gösterebilse de en çok şu malzemeler tercih edilir; Buğday, nohut, fasulye, incir, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık.

Aşure Neden Önemlidir?

Aşure geçmişten bu yana bolluk, bereket, beraberlik, birlik, dayanışma gibi durumların simgesi konumundadır. Her yıl Muharrem ayının 10.gününde ya da önceki veya sonraki gününde aşure tatlısı pişirilir. Bu tarif yörelere göre ve kültürlere göre farklılık gösterebilir. Pişirilen tatlı komşulara, akrabalara dağıtılır ve bu bereketli günde hep birlikte yenir. Aşure gününün en yaygın önemi bilinenlere göre Hz. Muhammed'in torunu olan Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit olmasının anılmasıdır. Bugünü hatırlamak, bugünde hayırlar işlemek bu yüzden çok sevaptır.