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        Haberler Gündem AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2024 | Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi

        Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        Aşure ayı tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların yaşandığı aşure günü bu yıl Temmuz ayının son haftalarına denk geliyor. İşte 2024 Muharrem ayı ile güncel aşure günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:39
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        • 1

          Aşure ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan bu özel günde aşure tatlısı yapılır ve eşe dosta dağıtılır. İşte 2024 aşure günü tarihi...

        • 2

          2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

          Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

          Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          17 Temmuz 2024 tarihinde ise aşure günü ihya edilecek.

        • 4

          MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

          - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

          - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

          - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

          - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

          - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

        • 5

          - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

          - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

          - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

          - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

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