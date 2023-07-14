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        Aşure günü ne zaman, hangi gün? Aşure ayı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

        Aşure günü tarihi, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan bu özel günde aşure tatlısı yapılır ve eşe dosta dağıtılır. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz'da başlarken aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek. İşte 2023 aşure günü tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 13:48
        • 1

          Aşure günü tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların meydana geldiği aşure günü bu yıl Temmuz ayının son haftalarına denk geliyor. Aşure gününde içerisinde buğday, pirinç, çeşitli kuruyemişler, meyveler, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemelerin bulunduğu aşure adı verilen tatlı yapılır ve dağıtılır. Aşure gününü oruçlu geçirmek de tavsiye edilmiştir. İşte 2023 Muharrem ayı ile aşure günü tarihi...

        • 2

          2023 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

        • 3

          HİCRİ YILIN BAŞLANGICI

          Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

        • 4

          MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

          - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

          - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

          - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

          - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

          - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

        • 5

          - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

          - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

          - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

          - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

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