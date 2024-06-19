Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
Aşure günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan ve Muharrem ayının 10. gününe denk gelen özel bir gündür. Bu yıl Muharrem ayı, Hicri takvime göre önemli bir başlangıç olan Aşure günüyle birlikte başlıyor. Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan Aşure günü, aynı zamanda tarih boyunca yaşanan birçok önemli olayın da hatırlandığı bir zaman dilimidir. İşte detaylar...
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Muharrem ayının gelişi, İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanır ve bu ayın en önemli günlerinden biri olan Aşure günü, dini ve kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve Aşure günü hangi tarihe denk geliyor merak ediliyor. Aşure günü, birçok Müslüman için hem matem hem de birlik ve beraberlik anlamına gelir. İşte detaylar...
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MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşmiştir.
Bu hesaplamalara göre, bu yıl hicri yılbaşı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk gelmektedir. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacaktır. Aynı gün, hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmekte ve bu nedenle hicri yılbaşı olarak kutlanmaktadır.
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Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü Muharrem ayının başlamasından 10 gün sonra başlar. Bu sebeple bu sene aşure günü 17 Temmuz tarihinde başlayacak.
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MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?
Diyanet Muharrem ayının fazileti hakkında şu açıklamada bulundu:
"Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.