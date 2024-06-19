Muharrem ayının gelişi, İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanır ve bu ayın en önemli günlerinden biri olan Aşure günü, dini ve kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve Aşure günü hangi tarihe denk geliyor merak ediliyor. Aşure günü, birçok Müslüman için hem matem hem de birlik ve beraberlik anlamına gelir. İşte detaylar...