Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure ayı hangi gün başlayacak ne zaman bitecek?

        Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

        Aşure günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan ve Muharrem ayının 10. gününe denk gelen özel bir gündür. Bu yıl Muharrem ayı, Hicri takvime göre önemli bir başlangıç olan Aşure günüyle birlikte başlıyor. Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan Aşure günü, aynı zamanda tarih boyunca yaşanan birçok önemli olayın da hatırlandığı bir zaman dilimidir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Muharrem ayının gelişi, İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanır ve bu ayın en önemli günlerinden biri olan Aşure günü, dini ve kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve Aşure günü hangi tarihe denk geliyor merak ediliyor. Aşure günü, birçok Müslüman için hem matem hem de birlik ve beraberlik anlamına gelir. İşte detaylar...

        • 2

          MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşmiştir.

          Bu hesaplamalara göre, bu yıl hicri yılbaşı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk gelmektedir. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başlayacaktır. Aynı gün, hicri yılın ilk günü olarak kabul edilmekte ve bu nedenle hicri yılbaşı olarak kutlanmaktadır.

        • 3

          Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.

        • 4

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          Aşure günü Muharrem ayının başlamasından 10 gün sonra başlar. Bu sebeple bu sene aşure günü 17 Temmuz tarihinde başlayacak.

        • 5

          MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

          Diyanet Muharrem ayının fazileti hakkında şu açıklamada bulundu:

          "Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Habertürk Anasayfa