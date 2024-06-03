Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine metastaz yaptığı öğrenildi.

Yolaç Ailesi, acı haberi yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu; "1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970'te Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi, 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."