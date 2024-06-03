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        Haberler Magazin Asuman Tuğberk Yolaç, eşi Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti - Günün magazin haberleri

        Asuman Tuğberk Yolaç yaşamını yitirdi

        'Bay Evet - Hayır' olarak ünlenen ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 07:45 Güncelleme: 03.06.2024 - 08:28
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          'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta 89 yaşında hayata veda etmişti. Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra bir acı haber daha geldi.

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          Erkan Yolaç'ın 48 yıllık eşi 72 yaşındaki Asuman Tuğberk Yolaç, ünlü sunucunun vefatından 17 gün sonra hayatını kaybetti.

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          Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine metastaz yaptığı öğrenildi.

          Yolaç Ailesi, acı haberi yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu; "1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970'te Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi, 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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