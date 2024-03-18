Asuman Krause kimdir, kaç yaşında? Asuman Krause'nin hayatı ve biyografisi

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Alman bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Asuman Krause, 1998 yılında Kanal D Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmiştir. Mankenlik, sunuculuk, oyunculuk ve sunuculuk gibi çok yönlü bir kariyere sahiptir. Asuman Krause kaç yaşında, Asuman Krause kimdir, Asuman Krause nereli, Asuman Krause hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Asuman Krause Kaç Yaşında?

1 Mart 1976 tarihinde doğan Asuman Krause 48 yaşındadır.

Asuman Krause Kimdir?

1 Mart 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Asuman Krause, Çerkes bir anneyle Alman bir babanın kızıdır. Küçük yaşta Asuman Krause'nin anne ve babası boşanmıştır. Ablası babasıyla, Krause ise annesiyle yaşamaya başlamıştır. Annesi o sırada Berlin’in en iyi üç restoranından birini işletmektedir. Henüz ilkokul 1. sınıftayken Türkiye'ye dönerler ve Ankara'ya yerleşirler. Asuman Krause, Ankara’daki Alman konsolosluğunun okulunda bir yıl okuduktan sonra tekrar Almanya’ya döner ve 1993 yılına kadar babası ve ablasıyla aynı evi paylaşır.

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Basketbolcu olmak isteyen Asuman Krause, Almanya Genç Milli Basketbol Takımı’na girdi. Öyle ki Berlin'in en iyi 10 oyuncusu arasındaydı. Basketbol hakemliği de yapmıştır.

1993 yılındayken annesi ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geri döndü; bir daha Almanya'ya dönmedi. Liseyi Bodrum'da tamamladı. Bodrum'da okuduğu lise bitene kadar orada oturdular, daha sonra annesi Alanya'ya yerleşti. Asuman Krause ise teyzesiyle Ankara'da yaşamaya karar verdi. Sonra Ankara’da Alman havayolu şirketi Aero Lloyd’a girdi. Orada bilet kesmeyle işe başladı, sonra üç kişilik ofiste raporları yazdı. Süpervizörlük yaptı.

1998 yılında katıldığı yarışmada Türkiye ikinci güzeli seçilmiştir. Bu yarışmadan sonra mankenliğe başladı.

2005 yılında “Yaz Sabahı” isimli şovun sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl “Sen Ne Dilersen” adlı filmde oyunculuğa adım attı. "Sonradan Görme" dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. Yine aynı yıl “Aynı Çatı Altında” (2005) adlı yapımda rol aldı. “No Şavaş Yes Manken” tiyatro oyununun ardından, Kandemir Konduk‘un “İyi Aile Çocuğu” tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

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2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı.

Arjantin'de çekimleri yapılan "Fear Factor" yarışmasını sundu. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Whipeout yarışmasının da sunuculuğunu üstlendi. 2013 yılında "Çocuk Oyuncağı" yarışmasını sundu.

Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Kazandığı paraları gayrimenkule yatırdığından dolayı 2013 yılında Bodrum Gündoğan'da kendi adını taşıyan bir site yaptırmıştır. Ayrıca Türkbükü'nde denize nazır evleri bulunmaktadır.

Asuman Krause Nereli?

Adapazarlı Çerkes bir anneyle Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da Berlin'de doğmuştur.

Asuman Krause Hayatı

Asuman Krause (d. 1 Mart 1976, Almanya), Türk-Alman sunucu, şarkıcı, oyuncu ve eski manken. 1998 yılında Kanal D Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmiştir

İlk Yılları

Asuman Krause Türk bir anneyle Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımına girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kariyeri

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filmde Melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. No Savaş Yes Manken tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un İyi Aile Çocuğu oyununda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü Çok Yalnızım'ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi Burcu Güneş ve Emel Müftüoğluna benzetildi. İkinci albümü Kukla 2008 yılında yayımlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sundu. Ayrıca, Star TV'de Fear Factor Extreme adlı yarışmayı sundu. 2011'in Kasım ayından itibaren FOX'ta yeniden yayımlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Türk izleyicileriyle 28 Kasım 2015'te buluşan Big Brother Türkiye'nin sunuculuğunu yaptı. Program 7 Mart 2016 tarihinde sona erdi. 2020 yılında Show TV'de yayımlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm isimli yemek yarışmasını sundu. Günümüzde ise, 360'ta yayımlanan Aileler Yarışıyor adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.

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