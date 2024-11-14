Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Asuman Dabak: Biz hancıyız bazı oyuncular gibi yolcu olmadık - Magazin haberleri

        Asuman Dabak: Biz hancıyız bazı oyuncular gibi yolcu olmadık

        Asuman Dabak, meslektaşı Halil Ergün'ün genç oyuncuların yüksek ücretler almasını eleştirmesiyle ilgili konuştu. Dabak, "Ben hayatım boyunca böyle paralar kazanmadım, kazanacağımı da sanmıyorum. Biz bu işe hancı olarak baktık, bazı oyuncular gibi yolcu olmadık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz hancıyız bazıları gibi yolcu olmadık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'deki bir mekâna Emre Altuğ'u dinlemeye giden Asuman Dabak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "YAPIMCININ DESTEĞİ ŞART"

        Hem erken final yapan dizilere hem de genç oyuncuların astronomik kazançlarına dair düşüncelerini dile getiren Asuman Dabak; "İyi bir senaryo, sağlam bir cast, güçlü bir yönetmen ve yapımcının desteği şart. Bizim kadromuz harika, oyuncular olarak her yeni bölümü heyecanla bekliyoruz. İş güzel olunca, lunaparkta bedava oyuncaklara binen çocuklar gibi keyif alıyoruz" dedi.

        REKLAM

        "BİZ BU İŞE HANCI OLARAK BAKTIK BAZILARI GİBİ YOLCU OLMADIK"

        Ayrıca meslektaşı Halil Ergün'ün genç oyuncuların yüksek ücretler almasını eleştirmesi üzerine görüşlerini paylaşan Asuman Dabak; "Gerçekten büyük paralar bunlar. Eğer oyuncu çok yetenekli ve özel biriyse, yapımcı bu rakamı vermişse bize söz düşmez ama ben hayatım boyunca böyle paralar kazanmadım, kazanacağımı da sanmıyorum. Biz bu işe hancı olarak baktık, bazı oyuncular gibi yolcu olmadık" ifadelerini kullandı.

        KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette çekilen fotoğrafların ardından yüzüne estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Asuman Dabak; "Estetik yaptırmadım, çıkan haberlere çok güldüm. Hayatı dinamik yaşamayı seviyorum, estetiğe ihtiyaç duymuyorum" diyerek yüzüne işlem yaptırmadığının altını çizdi.

        Geçmişte dolandırıcılar tarafından parasını kaptıran ünlü oyuncu, artık yatırımlarını gayrimenkule yönlendirdiğini belirterek, dikkatli adımlar attığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asuman dabak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Habertürk Anasayfa