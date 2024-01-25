Astronotların uzaya götürdüğü ilginç eşyalar: Alper Gezeravcı uzaya ne götürdü?

Astronotlar, uzay araştırmalarını gerçekleştirerek evreni daha iyi anlamak, dünya dışında yaşam olup olmadığını keşfetmek, gezegenimizin geçmişini ve geleceğini anlamayı amaçlar. Uzay araştırmalarının ötesinde, astronotların yanlarına aldıkları ilginç eşyalar, onların uzaydaki maceralarını daha da renkli kılar. Kimi zaman lego blokları gibi ilginç nesneler astronotların dünya ile bağlantılarını sürdürme imkanı sağladı ve bu yolculukta onlara eşlik etti. İşte, o eşyalardan bazıları...