HABERTURK.COM

Burçlar, gezegen hareketleri, aylık, günlük veya haftalık burç yorumları her daim ilgi çeken konular arasında yer alıyor... Peki önümüzdeki dönem astroloji bizlere nelerin yaşanabileceğinin sinyalini veriyor? Astrologlar 2020 yılının her açıdan zorlayıcı ve stresli olacağının sinyalini vermişti. Habertürk editörü Bilge Akan astroloji ile ilgili tüm merak edilen soruları ünlü astrologlara sorup yanıtlarını paylaşıyor. Astroloji ve burçlarla ilgili sorularınızı bakan@haberturk.com mail adresine gönderebilirsiniz veya alttaki kutucuktan merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

BU YIL 6 TUTULMA VAR!

Normalde 4 tane olan tutulmaların 2020 yılında 6 kez gerçekleşeceği biliniyor.

10 Ocak 2020’de Yengeç burcunda bir Ay Tutulması meydana gelmişti. Ayrıca bu tutulma Satürn-Plüton döngüsünü tetikleyerek büyük ekonomik sorunlar yaşanacağının, beslenme ve yeme içme konularında problemler olabileceğinin sinyalini vermişti. Tutulmaların devamı ise önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.

5 Haziran’da Yay burcunda Ay Tutulması

21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş Tutulması

5 Temmuz’da Oğlak burcunda Ay Tutulması

30 Kasım’da İkizler burcunda Ay Tutulması

14 Aralık’ta Yay burcunda Güneş Tutulması var.

Tutulmalarda bilgi kirliliği, bazı sektörlerin gerileyip bazılarının da yükselişe geçmesi mümkün… Bunun yanında 2020, gerileme hareketleriyle de bizleri etkisi altına alıyor… Venüs, Merkür, Satürn, Mars, Jüpiter gibi gezegenler de yılın çoğunluğunda geri harekette olacak. Özellikle Mayıs’ta Venüs gerilemesinin olduğunu hatırlatalım.

Venüs astrolojide uyum, huzur, uzlaşma demektir. Ve Venüs, mayıs ayında İkizler burcunda gerileyecek ve dibe vurmadan yukarı çıkamayacağız gibi gözüküyor.

Ünlü astrolog Öner Döşer, Habertürk okuyucularının merak ettiği soruları yanıtladı.

Bu kötü günler ne zaman sona erecek?

İnsan güzel şeyler söylemek istiyor… Pek tabii ki güzel şeyler var ama fakat biz astrologlar ağırlıklı olarak dikkat edilmesi gereken konular olduğunda daha çok sahnede oluyoruz diyebilirim.

Güneş aktiviteleri denilen konularda uzun yıllar çalışan birisiyim. Güneş aktivitelerindeki azalışın insan sağlığı üzerinde etkileri var. Salgın hastalıkların artması söz konusu… Bunun yanında manyetik alanımızda bir zayıflama var. Böyle olunca da uzaydan gelen herhangi zararlı ışınlara daha açık oluyoruz.

Bir üçüncü tez de haziran ayında Venüs’ün Güneş diski önünden içten geçiş yaptığı bir döneme girmek üzereyiz. Her Venüs-Güneş inferior kavuşumunda bir salgınla karşılaşmıyoruz pek tabii ki! Ama böyle dönemlerde salgın hastalıkların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında çok dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz.

Nisan ayına zaten maksimum derecede dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyardık. Bilim insanları ile Sağlık Bakanlığı da uyarıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde, iki üç hafta kadar sıkışık durum devam ediyor.

Güneş aktivitelerindeki azalış en çok 2020-2022 yılları arasında belirgin olacak. Manyetik alandaki zayıflama da gardımızın düşmesine işaret ediyor.

Venüs geçişiyle ilgili şöyle bir teori var. Venüs’ün manyetik alanının yetersiz olması nedeniyle bu gezegenin atmosferinin üst tabakasında iyonize halde bulunan gazlar Güneş rüzgarlarıyla gezegenden ayrılır ve gezegen hizalanması sırasında Venüs’ün üst atmosferinde bulunan bulut şeklinde kolonize olmuş bakteriler Dünya’nın atmosferine itilir. Kutup bölgelerinden rüzgarlar vasıtasıyla hava yoluyla yayılan bu virüsler dünya genelinde grip salgınlarına sebep olur.

Bu durum ayrıca halihazırda olan virüslerin daha etkili olmasını da işaret edebilir. Hanta, zika domuz gribi, SARS, MERS, veba gibi büyük salgın haritalarına baktığımızda tutulmalar İkizler ve Yay burçlarında olduğu dönemlerde çakışıyor. Mayıs ayında Venüs İkizler burcunda geriliyor ve İkizler burcu astrolojide üst solunum yolları, ciğerlerde hassasiyet demek… Tam şu andaki virüsle alakalı durumlar.

Yani bunları endişe yaratmak için değil uyarmak için söylüyorum fakat teknoloji ve bilim tıp alanında çok hızlı gelişmeler var önümüzde. Ancak bunlar olurken çok çabuk gevşememeliyiz. Her şey bitti geçti dememeliyiz. Özellikle haziran ayında biraz iyiye gidişle beraber gardımızı düşürürsek, kalabalık ortamlarda yer almaya başlarsak her şey kötüye gidebilir.

“SONBAHAR AYLARINA DİKKAT ÇEKİYORUM”

1918 yılındaki İspanyol gribinde de aynı bu zamandaki gibi Venüs geçişi olmuş. 2012’deki MERS salgınında da olmuş. 1918'deki İspanyol gribi insanlığın en büyük kayıplarından bir tanesinin yaşandığı bir zaman dilimi… Yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetmiş. Bunun 1918 ve 1919 yıllarında olduğunu görüyoruz. Üç kez dalga yapıyor. İlk dalga Mart 1918'de başlıyor. Yani Venüs geçişine yakın bir zamanda. Ve ikinci dalga yanlış hatırlamıyorsam 22 Ağustos'ta başlıyor. Bir sonraki yılın başında ise üçüncü dalga oluyor. Ben tıp insanı değilim ama bazı örneklere bakarak bu riskleri öngörüyorum ve sonbahar aylarına astrolojik açıdan dikkat çekiyorum. Tıbbın şimdi çok daha gelişmiş olduğu için hızlı çözümler bulunacağını düşünüyorum. Fakat Güneş aktivitelerinin azalması ve manyetik alandaki zayıflama başka virüslerin devreye girme riskini gösteriyor.

“2022’LERE 2023’LERE KADAR GİDEN BİR SÜREÇ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Satürn-Mars kavuşumunu yeni deneyimledik. Jüpiter-Mars kavuşumunu 2020 sonunda deneyimleyeceğiz. Yani bu süreç 2022 ve 2023’lere kadar giden bir süreç gibi görülüyor. Bu şekilde değil belki ama hala benzeri durumlara açık olabileceğimizi gösteriyor. Jüpiter ve Satürn’ün 21 Aralık 2020’deki kavuşumunu astrologlar çok önemsiyor. Her 20 yılda bir kavuşum oluyor fakat bu seferki 180 yıllık yeni bir döngüyü başlatacak. Buna ‘Büyük Mutasyon’ deniyor. Bu zorluklarla beraber muhtemelen farklı bir yaşam şekline geçeceğiz. Ben şu an zorluklar yaşasak da ileride bizim için çok iyi bir zamana geçeceğimizi tahmin ediyorum. 2023-2024 yıllarında ekonomide yeni bir modele geçilebilir. Daha iyiye gitmek üzere bir takım zorluklardan geçiyoruz. “Doğaya ne yaptık, insana ne yapık” diye düşündüren bir dönemdeyiz. Bunları düşünmek üzere bir izolasyona girmiş bulunmaktayız. Bence buradan bilgeleşerek insanlık için çok daha iyisini yaparak çıkacağız.

"MAYIS VEYA HAZİRAN AYLARINDA ÜLKEMİZDEN BİLİMSEL GELİŞMELER BEKLİYORUM"

İçinde bulunduğumuz dönemde güzel gelişmeler yaşayacağımız zamanlar var. 21 Haziran’da bir Güneş Tutulması var. İnsanlığın aslında büyük bir aile olduğunu anlayacağı zamanlara gidiyoruz.

Benim başka bir umudum daha var. Ülkemizden özellikle mayıs veya haziran aylarında koronavirüse yönelik bilimsel alanda gelişmeler bekliyorum.

Burçları bu donem ve önümüzdeki dönem neler bekliyor?

Gelen yorumların çoğunda burçları nelerin bekleyeceği sorulmuştu. Biz de 12 burcun önümüzdeki dönemde zorlanacağı konuları sorduk...

Koç burcu için izolasyon sonrasında yeni çevrelere giriş zamanı. İşle ilgili hayat dönüşüm istiyor. Yani bu böyle gitmeyecek yapılandırmak gerekecek ve sosyal çevreler buna kapı açacak.

Boğa için daha ziyade hayat görüşünü genişletmeleri gereken bir zaman dilimi. Eğitim veya yabancılarla alakalı birtakım zorlanmalar var. Bu zorlanmalar 2020 sonunda kariyerde yeni adımlara itecek.

İkizler burçları alacak verecek veya kredilerle ilgili sıkıntı yaratan bir dönemdeler. Büyük kredi borçları olanlar zorlanma yaşayabilir ancak 2020 sonunda daha geniş perspektiften bakacaklar. Belki online bir şeyler yapmak, yurt dışı bağlantılı işlere tekrar yönelmek ya da ithalat-ihracat konularını biraz daha gözden geçirmek isteyebilirler.

Yengeç için ikili ilişkilerde sıkışma ve ortaklıkların bozulması zamanı. Ama 2020’nin sonundan itibaren yeni yatırımlarla, belki dışarıdan gelen desteklerle ilerlemek daha fazla mümkün olacak.

Aslan burçları gündelik iş hayatının çok sıkıştığı bir zaman dilimindeler. Belki personele imkan veremeyebilirler. Personel olanlar için çalışma hayatının daralması, işsiz kalmak gibi riskler var. Ama yıl sonundan ve 2021’den itibaren birebir danışmanlık verme ortaklaşa ilişkiler yani insanlara birebir ulaşma gerektiren işlerde daha fazla fırsat bulacaklar belki online işler yapacaklar.

Başaklar için çocukları konusunda çok endişeli oldukları eğlencenin kısıtlandığı bir zaman. Ama özellikle zorlukların ardından yeni çalışmalarla kendini geliştirme ve yeni koşullar bulma zamanı olacak.

Çok sosyal bir burç olan Terazi için evde fazla kalmaktan ötürü sıkıntılar veya aile içi sıkıntılar var. Fakat 2020 sonundan itibaren çok daha fazla başkalarına yaratıcı yeteneklerini gösterecek ve sahnede olacaklar. Özellikle artistik ve sanatsal konularda daha atak olabilirler.

Akrepler yakın çevrede sıkışma, kardeşler arasında zorlanma, iletişimde tıkanma yaşayabilir. Öte yandan 2020 sonunda yeni bir yapı kurabilir, yeni temeller atabilirler. Evden çalışma fırsatını sağlayacak birtakım işlere girebilirler.

Yay burçları finansal alanda çok sıkıntı yaratan bir dönemdeler. Ama bu yılın sonlarından itibaren yeni iletişim kanallarına girerek, seyahat yoluyla, belki online işler yoluyla bilgi aktarma yoluyla daha çok insana ulaşıp kazanç elde etme zamanı.

Oğlak için sıkıntılı ve çok yoğun bir zaman dilimi. Ama 2020’nin sonundan itibaren yeni kazanım fırsatları elde etme belki de yeni kapıların açılması olabilir.

Kova için çok sıkışık kendilerini ifade etmede zorlandıkları bir dönem. Yıl sonundan itibaren kendilerini ifade edecekleri yeni bir alan doğacak. Entelektüel bütün bilgi birikimini ortaya çıkaracaklar. Çünkü 2020 sonundaki dönem bilge öğretmenler zamanı olacak.

Balıklar sosyal alanda sıkışma, arkadaşlarına ulaşamama gibi sıkıntılar yaşayacak. Ancak bu Balıkları yıl sonundan itibaren biraz daha izole olmaya kendi içinde bir şeyler hazırlamaya, belki içe dönük bir şekilde gelişmeler yakalamaya itecek.

Peki neden 6 tane tutulma olacak? Bunun nedeni nedir?

Bir yılda ortalama 4 tutulma yaşarız. Bunlardan ikisi Ay, ikisi Güneş Tutulması olur. Bazı yıllarda daha fazla tutulma meydana gelir. 5, 6 hatta 7 tutulma olabilir ancak 8 tutulma yaşanmaz. Örneğin 1982 yılında 7 tutulma olmuştur. Bunlardan 4 tanesi Güneş Tutulması, 3 tanesi Ay Tutulması'dır.

1935 yılında da 7 tutulma olmuştur. Çok sayıda tutulma, çok sayıda olay demektir. Pozitif veya negatif yönde olaylar olabilir.

2020 yılında 6 tutulma olması, bu yılın çok olaylı, hareketli geçeceğinin işaretlerinden biriydi.

Tutulmalar, uzun dönemdir. Bekleyen, takılan olayların birden hareketlenmesine, ivme kazanmasına işaret eder.

SİZDEN GELEN DİĞER SORULAR VE CEVAPLARIMIZ İSE ŞÖYLE:

Boğa kadını ve Oğlak erkeği mantıklı bir ilişki mi?

Koç kadını ile Balık erkeği ilişkisi neden çok zor?

Burçların uyumu için sadece Güneş burcuna bakmak yeterli değil. Güneş burcunun yanında Ay burcuna, yükselen burca ve doğum haritasına bakmak gerekir.

Yazın şehir dışına ziyaret etmeli miyiz?

Astrolojiden ziyade koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği belli değil. Bu nedenle uzun vadeli planlar yapmamakta fayda var.

13 Mayıs doğumluyum. İkizler’de gerileyecek Venüs'ün burcum üzerindeki etkisi nasıl olur?

Venüs'ün geri hareket edeceği zamanda aşk ve sevgi konularında sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Kıskançlıklar, dedikodular ve dolduruşlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. Kafa karışıklığının arttığı bu dönemde büyük maddi yatırımlardan uzak durmalı, dış görünüşünüzü değiştirmek için ani kararlar vermemelisiniz. Ayrıca iş değişikliği için iyice düşünmelisiniz.

5 Haziran’da Yay burcunda Ay Tutulması, 14 Aralık’ta Yay burcunda Güneş Tutulması var. Bu durumlar Yay burçlarını nasıl etkiler?

Yay ve İkizler'deki tutulmalar eğitim ve yayıncılık, medya-sosyal medya, habercilik, seyahatlerle ilgilidir. Bu tutulma medya-yayıncılık alanında önemli değişikliklere işaret edebilir. Ayrıca bu konularla ilişkiniz varsa stres ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yeni koşullara adapte olurken zorluk yaşayabilir ve kararsız kalabilirsiniz.

Senelerdir Akrep burcu için hep kötü bir sene olacak deniyor. 2020 daha da mı kötü olacak?

Elbette hayır. Her burcun farklı alanlarda yaşadığı zorlanmalar var. 2020 ve önümüzdeki birkaç yıl değişim her burcu zorlayacak fakat Akrepler için 2020 daha da kötü olacak diye bir şey yok. İletişimde zorlanmalar yaşasanız da değişime ayak uydurur ve gerçekten isteklerinizin peşinden koşarsanız olumsuzlukları fırsata çevirebilirsiniz.