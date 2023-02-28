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Haberler Sağlık

AstraZeneca, Kanada’daki araştırma faaliyetlerini büyütüyor

Kanada hükümeti, dün Covid-19 aşısı üreten İngiltere merkezli AstraZeneca’nın bilimsel araştırma faaliyetlerini büyütmek için Kanada’yı seçtiğini duyurdu. Öte yandan Almanya merkezli BioNTech ise Ocak ayında İngiltere hükümetiyle mRNA bazlı kanser aşısı konusunda ortaklık yapacağını duyurmuştu

Giriş: 28.02.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
AstraZeneca, Kanada’daki araştırma faaliyetlerini büyütüyor
AstraZeneca, Kanada’daki araştırma faaliyetlerini büyütüyor
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DHA

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden dün yapılan açıklamada AstraZeneca’nın, Ontario eyaletinde bulunan merkezi aracılığıyla Kanada’daki araştırma faaliyetlerini genişleterek ülkenin biyo-imalat sektörlerine yaptığı önemli küresel yatırımla ‘kanser gibi karmaşık hastalıklara yönelik tedaviler’ geliştireceği kaydedildi.

İngiltere'nin Cambridge kenti merkezli ​AstraZeneca, dünya çapında 83 binden fazla çalışanı olan ve onkoloji, solunum ve immünoloji alanında bilimsel tedavilere odaklanan küresel bir biyofarmasötik şirketidir. Şirket, Covid-19 salgınında aşı üreten şirketlerden biri olmuştu. AstraZeneca aşısı Vaxzevria, mRNA bazlı olmayıp koronavirüs diken proteininin genetik kodunu içeren zararsız, zayıflatılmış bir hayvan virüsü içermektedir.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Almanya merkezli BioNTech, Ocak ayında mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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