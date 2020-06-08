Reuters / HABERTURK.COM

Bloomberg, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın , dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birini oluşturacak olası bir birleşme için ABD'li rakibi Gilead Sciences ile görüştüğünü duyurdu. Söz konusu anlaşma yapılırsa koronavirüsle mücadelenin ön saflarında yer alan ilaç üreticilerinden ikisini birleştirecek.

Hükümetlerin potansiyel aşı ve tedavi ile ilgili kontrol arayışı sürecinde bu birleşme politik olarak hassas olabilir. Bloomberg'de dün yer alan habere göre AstraZeneca geçen ay da birleşme için Gilead ile temasa geçmişti, ancak Gilead başka bir büyük ilaç şirketi ile birleşmekle ilgilenmediğini bildirmişti.

YOTUM YAPMADILAR

AstraZeneca sözcüsü, şirketin söylentiler hakkında yorum yapmadığını söyledi. Dünyanın en büyük HIV ilaç üreticisi Gilead da haber hakkında yorum yapmadı. Birleşme halinde, iki şirket Cuma günkü hisse kapanış fiyatlarına göre yaklaşık 232 milyar dolar büyüklükte bir piyasa değerine sahip olacaklar.

Söz konusu birleşmenin gerçekleşmesi halinde sırasıyla 207 milyar dolar ve 200 milyar dolar değerindeki Merck&Co ve Pfizer'in piyasa değeri aşılacak.