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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Aston Villa ile anlaşan Nicolo Zaniolo için duygusal paylaşım - Galatasaray Haberleri

        Aston Villa ile anlaşan Nicolo Zaniolo için duygusal paylaşım

        6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın babası, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Nicolo Zaniolo'ya 'veda etti'

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 14:31
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        Zaniolo için duygusal paylaşım!
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        Geçen sezon geldiği Galatasaray'da taraftarın kısa sürede sevgilisi olan Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa ile anlaşması sosyal medyada da yankı uyandırdı.

        Sarı-kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlar, İtalyan futbolcuya yaptıkları paylaşımlarla veda ederken bunların en çarpıcısı ise Muhammed Emin Özkan'ın babasından geldi.

        Nicolo Zaniolo'nun transferinden önce gerçekleşen 6 Şubat tarihli deprem felaketleri nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ın paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

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        NE OLMUŞTU?

        6 Şubat tarihli deprem felaketleri sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan, Türkiye'yi yasa boğmuştu. Galatasaray'ın transferinden önce Nicolo Zaniolo için 'Erden abi naptın sen' tweetini atarak İtalyan oyuncunun transferini dört gözle bekleyen genç taraftarın hayatını kaybetmesi sosyal medyada gündeme oturmuş ve sarı-kırmızılılar, Zaniolo transferini Muhammed Emin Özkan'a adamıştı.

        Galatasaray'ın paylaştığı videoda İtalyan futbolcu, "Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" ifadelerini kullanmıştı. Zaniolo'nun videoda, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına 17 numaralı formayı giyeceği görülmüştü.

        Lig arasında Antalya'da kamp yapan Galatasaray, o günler Muhammed'in babasını konakladıkları otelde ağırlamıştı. Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, " Depremde hayatını kaybeden taraftarımız Muhammed Emin Özkan’ın babası Doğan Özkan’ı Antalya’da kamp yaptığımız otelde ağırladık. 17 yaşında vefat eden genç taraftarımızın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan’a imzalı formasını hediye etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk da, Doğan Özkan’a başsağlığı dileklerini iletti" denilmişti.

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