Aston Villa'dan Nicolo Zaniolo kararı
Aston Villa, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacak. 24 yaşındaki oyuncu sezon bitiminde Galatasaray'a geri dönecek
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Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübü Aston Villa'ya 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, Ada'da bekleneni karşılayamadı.
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Tuttomercato'nun haberine göre; Sportif direktör Monchi'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alınmayacak.
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Zaniolo sezon bitiminde yeniden sarı-kırmızılı takıma dönecek.
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İtalyan futbolcu, bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Söz konusu 39 karşılaşmada 3 gol atarken asist yapamadı.
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Zaniolo'nun 30 Haziran 2027'e kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.