Aston Villa: 2 - Olympiacos: 4 | MAÇ SONUCU

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UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa ile Olympiacos karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Olympiacos oldu.

Yunan ekibinin gollerini 16, 29 ve 56'da (pen) Ayoub El Kaabi, 67. dakikada Santiago Hezze attı. Aston Villa'nın gollerini ise 45+1'de Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti.

Aston Villa'da top koşturan Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Mart Perşembe günü Olmypiacos'un ev sahipliğinde oynanacak.

FİORENTİNA 90+1'DE AVANTAJI ALDI Öte yandan 22.00 seansında oynanan bir diğer maçta İtalyan ekibi Fiorentina, evinde Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Mor Menekşeler'e galibiyeti getiren golleri 5'te Riccardo Sottil, 37'de Andrea Belotti ve 90+1. dakikada Mbala Nzola attı. Club Brugge'ün gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Thiago kaydetti. Belçika ekibinde forma giyen Raphael Onyedika, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mart Çarşamba günü Club Brugge'ün ev sahipliğinde oynanacak.