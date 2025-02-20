Aston Villa: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool, Aston Villa ile deplasmanda karşılaştı. Villa Park'ta oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Liverpool'un ilk golünü 29. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Aston Villa'ya beraberliği getiren gol ise 38. dakikada Youri Tielemans'tan geldi. 45+3. dakikada ise Aston Villa'da Ollie Watkins, takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Liverpoollu Trent Alexander-Arnold'un golüyle skor yeniden eşitlendi. Arnold'ın golünde asisti, ilk golün sahibi Salah yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

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PREMIER LİG'DE PUAN DURUMU Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 61 puana yükseldi ve 1 maç eksiği olan en yakın rakibi Arsenal ile puan farkını 8'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Aston Villa ise 39 puana ulaştı ve 9. sırada konumlandı. Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. Aston Villa ise Chelsea'yi ağırlayacak.