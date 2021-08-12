UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geliyor. İşte bordo mavili taraftarların merakla beklediği Molde Trabzonspor maçı ile ilgili bilgiler...



MOLDE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı olan Molde Trabzonspor karşılaşmasında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00'da çalacak. Mücadele ASpor'dan canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI CANLI YAYIN

TRABZONSPOR İLK 11'İ

Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamšík, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny