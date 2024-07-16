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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim ASML, yapay zeka çip talebindeki patlamayla sipariş defterini dolduruyor - Teknoloji Haberleri

        ASML, yapay zeka çip talebindeki patlamayla sipariş defterini dolduruyor

        Dünyanın önde gelen çip üretim ekipmanı tedarikçisi ASML, yeni CEO'sunun ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacağı Çarşamba günü, yapay zeka çiplerine olan artan talep nedeniyle yeni siparişlerde büyük bir artış beklediğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:39
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        Yapay zeka, sipariş defterini kabarttı
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        ASML, çip üretim ekipmanları sektöründe lider konumunu koruyarak, yapay zeka (AI) çiplerine olan talebin patlamasıyla birlikte sipariş defterini doldurmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni CEO’su, Çarşamba günü ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken, müşterilerin kapasiteyi artırma çabaları doğrultusunda yeni siparişlerde önemli bir artış bekleniyor.

        Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bu teknolojilere olan talebin artması, çip üreticilerini üretim kapasitelerini genişletmeye zorluyor. ASML, bu talebi karşılamak için gerekli olan ileri teknoloji ekipmanları sağlayarak, sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Şirketin yeni CEO’su, bu büyüme trendini sürdürebilmek için stratejik adımlar atmayı planlıyor.

        ESKİ NESİL ÇİP ÜRETİM EKİPMANLARINA İLGİ

        Öte yandan, Çinli firmaların eski nesil çip üretim ekipmanlarına olan yoğun ilgisi de dikkat çekiyor. Elektrikli araçlar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan bu eski nesil çipler, Batılı politika yapıcıların daha ileri teknolojilerin satın alınmasını kısıtlaması nedeniyle Çinli firmalar için önemli bir alternatif haline geldi. Bu durum, ASML’nin Çin pazarındaki satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor.

        ASML’nin ikinci çeyrek sonuçları ve geleceğe yönelik stratejileri, hem yatırımcılar hem de sektör uzmanları tarafından yakından takip edilecek. Yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla birlikte, ASML’nin bu büyüme fırsatını nasıl değerlendireceği büyük bir merak konusu.

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