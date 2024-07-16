ASML, yapay zeka çip talebindeki patlamayla sipariş defterini dolduruyor

ASML, çip üretim ekipmanları sektöründe lider konumunu koruyarak, yapay zeka (AI) çiplerine olan talebin patlamasıyla birlikte sipariş defterini doldurmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni CEO’su, Çarşamba günü ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken, müşterilerin kapasiteyi artırma çabaları doğrultusunda yeni siparişlerde önemli bir artış bekleniyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bu teknolojilere olan talebin artması, çip üreticilerini üretim kapasitelerini genişletmeye zorluyor. ASML, bu talebi karşılamak için gerekli olan ileri teknoloji ekipmanları sağlayarak, sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Şirketin yeni CEO’su, bu büyüme trendini sürdürebilmek için stratejik adımlar atmayı planlıyor.

ESKİ NESİL ÇİP ÜRETİM EKİPMANLARINA İLGİ

Öte yandan, Çinli firmaların eski nesil çip üretim ekipmanlarına olan yoğun ilgisi de dikkat çekiyor. Elektrikli araçlar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan bu eski nesil çipler, Batılı politika yapıcıların daha ileri teknolojilerin satın alınmasını kısıtlaması nedeniyle Çinli firmalar için önemli bir alternatif haline geldi. Bu durum, ASML’nin Çin pazarındaki satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor.

ASML’nin ikinci çeyrek sonuçları ve geleceğe yönelik stratejileri, hem yatırımcılar hem de sektör uzmanları tarafından yakından takip edilecek. Yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla birlikte, ASML’nin bu büyüme fırsatını nasıl değerlendireceği büyük bir merak konusu.