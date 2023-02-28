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Asma Yaprağı nasıl saklanır?

Asma yaprağı birçok farklı şekilde saklanabilir. Salamura yapılabilir, cam kavanozda ister tuzlu ister tuzsuz şekilde saklanabilir. Aynı zamanda asma yaprakları kısa da olsa buzdolabında uzun ömürlü olarak da buzlukta saklanabilir. Şimdi adım adım asma yaprağı saklama yöntemlerini inceleyelim.

Asma Yaprağı buzdolabında saklanır mı?

Asma yapraklarının uzun süre muhafaza etmenin yollarında biri de belli işlemlerde geçirerek buzdolabında muhafaza etmektir. Bunun için asma yapraklarını tuzlu ya da tuzsuz bir şekilde hazırlayıp sonrasında serin bir ortamda ya da buzdolabında saklayabilirsiniz. Bunun için;

Yaprakların sap kısımları uzun bırakılır. Bu işlemde yapraklar yıkanmaz temiz ve nemli bir bezle silinir.

10 adet asma yaprağı üst üste konularak dörde katlanır.

Kavanozun yarısına kadar soğuk su doldurulur.

Diğer yandan kavanozun içerisine kalan yapraklar katlanarak doldurulur.

Alabildiğine yaprakla doldurulan kavanozun ağzı sıkı bir şekilde kapatılır.

Bu işlemin ardından kavanozların vakumlanması için kaynatma işlemine geçilir.

Kavanozların sığabileceği büyüklükte bir tencere alınır.

Yarısına kadar soğuk su doldurulur. İçine asma yaprağı doldurulan kavanozlar kapakları aşağı gelecek şekilde yerleştirilir.

Bu işlemle birlikte kavanozlar yavaş yavaş aşağıdan yukarıya doğru sararmaya başlayacaktır.

Yaklaşık 15 dakika sonra kavanozlar tencereden çıkarılır ve kapakları aşağıda olacak şekilde düz bir yere konulur.

Bir gün boyunca bu şekilde bekletilir.

Bu işlemde hiç tuz kullanmadık, dilerseniz aynı yöntemler tuzlu olarak da bu işlemi yapabilirsiniz.

Asma Yaprağı buzlukta saklanır mı?

Asma yaprağının en bilinen saklama yöntemlerinden biri de buzlukta saklamaktır. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

Yapraklar iyice yıkanmalıdır. Ardından süzülmesi için bekletilir.

Bir tencerede su kaynatılır.

Yaklaşık 100 adet asma yaprağı üst üste konularak tencereye atılır ve yapraklar tencerede ters yüz edilerek rengi değişmesi sağlanır.

Ardından yaprakların suyu süzülüp, kuruduktan sonra buz dolabı poşetlerine “bir pişirimlik” olacak şekilde konulur.

Poşetlerin ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.

Asma yapraklarını katlı olarak da buzdolabı poşetlerine koyup buzlukta saklayabilirsiniz.

Buzlukta yaprakların erimesinin önünde geçmek için yaprakların aralarına kaya tuzu serpilebilir.

Bu şekilde buzlukta saklanan asma yapraklarını dilediğiniz zaman buzluktan çıkarıp çözündürerek kullanabilirsiniz.

Asma Yaprağı dışarıda saklanır mı?

Asma yaprağı saklama koşullarından biri de dışarıda salamura yöntemiyle saklamaktır. Salamura yöntemi en sık kullanılan ve en uzun süre dayanan saklama yöntemlerinden biridir. Bunun için;

Yapraklar kısa bir süre kaynayan suyun içerisine atılır.

Rengi değişmeye başlayınca yapraklar kevgir yardımıyla sudan çıkarılır.

Ardından 10 tane asma yaprağı parlak yüzeyi yukarıda kalacak şekilde üst üste konulur.

Demetlerin sap yaprağına yaklaşık 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu dökülür. Püf noktası sapların içe gelecek şekilde rulo yapılarak katlanmasıdır.

Yapraklar bitene kadar bu işleme devam edilir.

Cam bir kavanozun içerisine hazırlanan rulolar aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.

Yapraklar kavanoza yerleştirilirken ara ara bastırılarak hava alması engellenir.

Burada salamura suyunun oranına dikkat etmek gerekiyor. 1 litre su için ortalama 200 gram kaya tuzu kullanılır. Son olarak tuzlu su yani salamura kavanoza yavaş yavaş konulur.

Salamura suyunu dökerken yaprakların üste çıkmasını önlemek için en üste temiz bir taş konulur.

Kavanozun ağzı sıkı bir şekilde kapatılır.

Arada bir kavanozu kontrol etmeyi, azalan salamura suyunu tamamlamayı unutmayın.

Salamura ile saklanan yapraklar kullanmadan önce 3-4 saat kadar sıcak suda bekletilmelidir.

Asma Yaprağı nasıl ortamda saklanır?

Asma yaprağı hazırlanma yöntemlerine göre uygun ortamlarda saklanmalıdır. Salamura olarak asma yaprağı saklanacaksa serin ve güneş almayan bir ortamda saklanmalıdır. Diğer yandan uygun bir şekilde buzdolabı poşetlerine konularak buzlukta ya da derin dondurucuda saklanabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk