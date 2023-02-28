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Avokado Nasıl Saklanır?

Avokadonun olgunlaştıktan sonra hızlıca bozulması an meselesidir. Mükemmel derecede olgunlaşmış bir avokadoyu tüketmek için sahip olunan bu kısa sürenin bazı yöntemlerle uzatılması mümkündür. Bunun için avokadonun doğru saklama biçimleriyle muhafaza edilmesi önemlidir. Henüz olgunlaşmamış, ham bir avokadoyu bütün halde ve tezgah üzerinde saklamak en doğru yöntem olacaktır. Tezgah üzerinde dört ila beş gün sık sık kontrol edilerek muhafaza edilebilir. Avokadonun olgunlaşıp yemeye hazır hale geldiği parmak uçlarıyla hafifçe bastırılarak kabuğun altında hissedilen yumuşak dokudan anlaşılabilir.

Avokado Buzdolabında Saklanır Mı?

Olgunlaşmış avokadoyu saklamanın yollarından biri buzdolabında muhafaza etmektir. Avokado hava geçirmez bir saklama kabı veya buzdolabı poşetinde, buzdolabının sebzelik çekmecesinde saklanabilir. Bu şekilde avokado, olgunluk seviyesine göre birkaç gün taze kalır. Olgunlaşmış avokadoyu buzdolabının sebzelik bölümünde muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta elma veya muz gibi etilen gazı salgılayan meyvelerden ayrı tutmaktır. Etilen gazı ham avokadonun olgunlaşma sürecini hızlandırır, olgunlaşmış avokadonun ise daha hızlı bozulmasına sebep olur.

Avokado Buzlukta Saklanır Mı?

Olgunlaşmış avokado püre haline getirilerek veya dilimlenerek buzlukta beş aya kadar muhafaza edilebilir.

Avokadonun buzlukta en iyi şekilde saklanabilmesi için avokado kabuğundan ve çekirdeğinden ayrılarak çatal veya mutfak robotu yardımıyla püre haline getirilir, üstüne birkaç damla limon suyu sıkılır ve hava geçirmez bir saklama kabına konur. Böylece olgunlaşmış avokado beş ay boyunca yemeye hazır bir halde buzlukta bekleyebilir.

Ancak bir defa buzluktan çıkarılıp oda sıcaklığına getirilen avokado tekrar buzluğa konmamalıdır, bu sebeple avokado püresinin tek kullanımlık porsiyonlar halinde buzluğa konması iyi bir çözüm olacaktır.

Avokado Dışarıda Saklanır Mı?

Ham avokado üç ila beş günlük bir sürede dışarıda saklanabilir bu süreçte hızlıca olgunlaşarak tüketilmeye hazır hale gelir. Fakat olgunlaşmış avokado dışarıda muhafaza edilmemelidir, oda sıcaklığında avokadonun bozulma süreci hızlanır.

Avokado Nasıl Ortamda Saklanır?

İnsan vücudunun bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp ve damar sağlığını korumakta birebir adeta doğal bir ilaç olan avokado farklı yöntemlerle farklı ortamlarda muhafaza edilebilir. Avokadonun nasıl bir ortamda saklanacağına karar vermek için avokadonun olgunlaşmış veya olgunlaşmamış olduğunu belirlememiz gerekir. Olgunlaşmamış avokado tezgahta oda sıcaklığında saklanabilirken olgunlaşmış avokado buzdolabı veya buzlukta saklanabilir.

Avokado Saklama Yöntemleri?

Olgunlaşmış ve olgunlaşmamış avokadolar bütün halde buzdolabında veya tezgahta saklanabilir. Dilimlenmiş veya püre haline getirilmiş avokadoyu saklamak için belli başlı yöntemler vardır.

Yarım avokado kabuğundan ve çekirdeğinden ayrılmadan açıkta kalan kısımlarına limon suyu sürülerek streç filmle hava ile teması kesilecek şekilde sarılarak veya hava geçirmez bir saklama kabında buzdolabında saklanabilir.

Eğer avokado kabuğundan ayrılmışsa püre haline getirilerek veya dilimlenerek hava geçirmez bir saklama kabında, avokadonu çekirdeği de saklama kabına konarak buzdolabında saklanabilir.

Avokadonun muhafaza edilmesindeki en önemli etmen hava ile temasının kesilmesidir, böylelikle avokadonun kararması önlenebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk