ASM çalışanları izin ve randevu yüküne çözüm bekliyor

Aile sağlığı merkezi çalışanları iş yükü, izin ve randevu sorunlarına çözüm bekliyor. Sahadan gelen geri bildirimler, daha önce dile getirilen problemlerin sürdüğünü gösteriyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ebe, hemşire ve hekimlerin ağır iş yükü altında çalıştığını belirterek, “Neredeyse hiç izin yapamıyoruz; hastalık, ölüm ya da evlilik iznimiz yok” dedi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ASLİ GÖREVİ

Mehlepçi, bebek, çocuk ve gebe izlemeleri ile aşılar ve aile planlamasının aile sağlığı merkezlerinin asli görevleri olduğunu vurguladı. “Gelişmiş ülkelerde aile hekimliği, halk hasta olmasın diye koruyucu hizmetlere odaklanır. Bizde ise çalışma planımıza uymayan şekilde açılan randevular sisteme ek yük getiriyor ve bizi zorluyor” ifadelerini kullandı.