Aslışah Alkoçlar, ailesiyle güneşin tadını çıkardı
Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ; eşi Kaan Demirağ, çocukları Cem, Ada, ninesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Demirağ ailesi Bodrum Demircikoy'a demirledikleri lüks yatlarında yaz tatilinin tadını çıkarıyor.
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Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın torunu olan Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ'ın sabahın erken saatlerinde yatın üstünde oyunlar oynadığı, birlikte spor yaptığı anlar objektifimize yansıdı.
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Daha sonra Selim Soydan, torununu çocuklarının yanına giderek bir süre onlarla vakit geçirdi.
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Aslışah Alkoçlar Demirağ, bir süre yatta güneşlenerek zaman geçirdi.
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Kaan Demirağ'ın sürekli telefonda olması ve işlerini takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.