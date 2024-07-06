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        Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar, ailesiyle güneşin tadını çıkardı - Magazin haberleri

        Aslışah Alkoçlar, ailesiyle güneşin tadını çıkardı

        Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ; eşi Kaan Demirağ, çocukları Cem, Ada, ninesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:53
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Demirağ ailesi Bodrum Demircikoy'a demirledikleri lüks yatlarında yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

        • 2

          Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın torunu olan Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ'ın sabahın erken saatlerinde yatın üstünde oyunlar oynadığı, birlikte spor yaptığı anlar objektifimize yansıdı.

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          Daha sonra Selim Soydan, torununu çocuklarının yanına giderek bir süre onlarla vakit geçirdi.

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          Aslışah Alkoçlar Demirağ, bir süre yatta güneşlenerek zaman geçirdi.

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          Kaan Demirağ'ın sürekli telefonda olması ve işlerini takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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