Aslıhan Karalar: Okuldan dereceyle mezun oldum
Aslıhan Karalar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamladı. Mezuniyeti hakkında konuşan oyuncu; "Okuldan dereceyle mezun oldum" dedi
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslıhan Karalar, Sarıyer'deki bir mekânda gerçekleştirilen etkinliğe katılan ünlüler arasındaydı. Karalar, eğitim hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- 2
"ÇİFT DAL MEZUNU OLDUM"
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamlayan Aslıhan Karalar; "İşletme ve sosyal bilimler çift dal mezunu oldum, dereceyle... Bazen uzaktan internet üzerinden devam ettim, bazen de sınavlara gittim - geldim. Bir şekilde okul hayatımı tamamlamış oldum" dedi.
- 3
Öte yandan Aslıhan Karalar, diplomasını aldıktan sonraki mutlu anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
-