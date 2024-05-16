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        Haberler Magazin Aslıhan Karalar: Okuldan dereceyle mezun oldum - Magazin haberleri

        Aslıhan Karalar: Okuldan dereceyle mezun oldum

        Aslıhan Karalar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamladı. Mezuniyeti hakkında konuşan oyuncu; "Okuldan dereceyle mezun oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:17
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslıhan Karalar, Sarıyer'deki bir mekânda gerçekleştirilen etkinliğe katılan ünlüler arasındaydı. Karalar, eğitim hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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          "ÇİFT DAL MEZUNU OLDUM"

          Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamlayan Aslıhan Karalar; "İşletme ve sosyal bilimler çift dal mezunu oldum, dereceyle... Bazen uzaktan internet üzerinden devam ettim, bazen de sınavlara gittim - geldim. Bir şekilde okul hayatımı tamamlamış oldum" dedi.

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          Öte yandan Aslıhan Karalar, diplomasını aldıktan sonraki mutlu anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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