Aslıhan Karalar, akademiye kabul edildi

Aslıhan Karalar, oyunculuğu yurt dışında da yapmak için bir hayli azimli. Karalar, şansını ABD'de deneyen Charles Dance, Sunny Deol, Shefali Shah ve Mahreen Pirzada ile başrolü paylaşacağı, adı henüz açıklanmayan film projesine dâhil oldu.

REKLAM advertisement1 7 yıllık kariyerinde TV dizisi ve sinema filmi olmak üzere 13 yapımda rol alan Aslıhan Karalar, oyunculuk dersleri alacağı prestijli bir akademi olan New York Film Akademisi'ne 90 puanla kabul edildi.