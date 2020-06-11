En çok sorulan soru... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada...

Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği, çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum.