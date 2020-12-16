İki çocuk annesi olan oyuncu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de covid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık.