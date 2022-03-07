'Hayatın İzleri Akustik' yayında

Yayınlanır yayınlanmaz Spotify’ın en önemli bağımsız müzik listesinden biri olan ‘Fresh Finds’ listesine giriş yapan 'Hayatın İzleri', akustik versiyonunda da ön plana çıkıyor.

Art Rock türünde yazılan şarkının söz, müzik ve düzenlemeleri Aslı Özer’e ait olurken, akustik projenin mix’i Berk Kula’ya mastering’i ise Ahmet Gökhan Coşkun imzası taşıyor.

Şarkısının akustik versiyonu için kameralar karşısına geçen Aslı Özer, aynı zamanda piyanosuyla dinleyicilerini büyülüyor.

Aslı Özer’in yeni şarkısı "Hayatın İzleri’nin akustik versiyonu tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.