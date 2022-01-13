"ÇOK MUTLUYUM"

Ardından muhabirlerle sohbet eden ve oldukça mutlu olduğunu dile getiren Aslı Kızmaz, "Kitabı ilk yazmaya başladığım zaman bir gecede 11 sayfa yazdım ve bunu Enis Arıkan’a attım. Enis, hemen kitap olarak bastırmamı söylemişti ve şimdi böyle bir kadro ile film çektik. Duygularımı ifade etmem çok zor ama çok mutluyum. Umarım herkes bu mutluluğu yaşar." şeklinde konuştu.