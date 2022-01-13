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Aslı Kızmaz'a eşi İlker Kızmaz'dan tebrik öpücüğü!

Ünlü isimler, önceki akşam “Benden Ne Olur?” filminin galasında bir araya geldi. Geceye Aslı Kızmaz-İlker Kızmaz çiftinin romantik anları damga vurdu

13.01.2022 - 10:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarladığı "Benden Ne Olur?" filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi.

    Geceye film oyuncuları Enis Arıkan, Onur Tuna, Selin Şekerci, Hazal Kaya ve Cem Belevi katılırken, Nur Fettahoğlu'nun galada yer almaması dikkat çekti.

  • TEBRİK ÖPÜCÜĞÜ!

    Naz adında bir kızı olan Kızmaz’ı 2014 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi İlker Kızmaz, yalnız bırakmadı. İlker Kızmaz, dakikalarca eşini öperek, tebrik etti. Çiftin romanları objektiflere böyle yansıdı.

  • "ÇOK MUTLUYUM"

    Ardından muhabirlerle sohbet eden ve oldukça mutlu olduğunu dile getiren Aslı Kızmaz, "Kitabı ilk yazmaya başladığım zaman bir gecede 11 sayfa yazdım ve bunu Enis Arıkan’a attım. Enis, hemen kitap olarak bastırmamı söylemişti ve şimdi böyle bir kadro ile film çektik. Duygularımı ifade etmem çok zor ama çok mutluyum. Umarım herkes bu mutluluğu yaşar." şeklinde konuştu.

  • EŞİNE "ÇİRKİN" DİYEN TAKİPÇİSİNE AYAR!

    Öte yandan oyuncu İlker Kızmaz, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı. Aslı Kızmaz ile yer aldığı fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan Kızmaz, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun canım karım..." notunu düşmüştü.

  • "SIĞ KADIN SEVEN ADAMLAR DA VAR!"

    Bir takipçisi İlker Kızmaz'ın bu paylaşımına, "Yok yok, bir kere daha anladım. Güzel adamlar, çirkin kadın seviyor." yorumunu yapmıştı.

    Eşine toz kondurmayan oyuncudan ise kullanıcıya yanıt gecikmemişti. İlker Kızmaz'ın, "Merak etmeyin... Sığ kadın seven adamlar da var! Sabredin..." şeklindeki cevabı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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