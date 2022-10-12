Zuhal gelin, 2 puan alınca Neslihan gelini evden kovdu!

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bugün ekrana gelen bölümde 24 yaşında, 5 aylık evli Zuhal Güneş Soytürk'ün evine konuk olundu. Zuhal Gelin, Neslihan Gelin'in verdiği 2 puana ve yaptığı yorumlara çok sinirlendi ve onu evden kovdu. Gerilim dolu anlar ekrana yansıdı.

Yarın ekrana gelecek haftanın finalinde 10 çeyrek altının sahibi belli olacak.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te SHOW TV'de!