25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Murat Boz ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Enver, önceki gün bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Enver, Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol aldığı Didem İnselel'in açmış olduğu takı standında uğradı. Enver, hem takıların yapımı aşamasında hem de etkinliğe getiriliş aşamasında desteğini esirgemedi.
Didem İnselel, "Aslı takı yapma konusunda hızlı çıktı. Benim bir günde yaptığımı yarım günde bitirip 'Hadi yeni boncuk ver' dedi hep" diyerek Enver'in becerikli olduğuna değindi.
Kavak Yelleri dizisinden beri dostluklarının devam etmesi sorulan ikili, "Her projeden birileri kalıyor insanın hayatında. Hamurun kiminle uyuyorsa onunla devam ediyorsun. Bizim de öyle oldu. Hiçbir zaman kopmadık, çok güzel bir dostluğumuz var" şeklinde konuştu.
Yeni bir projede yer alıp almayacağı sorulan Enver, "Netleşen bir şey yok. O yüzden de söyleyemiyorum ama olursa kısmet" ifadelerini kullandı.
İnternet dizileri hakkında, "Güzel bir mecra, yapılan işleri beğeniyorum" açıklamasını yapan oyuncu, Murat Boz ile bir projede yer almak isteyip istemediği sorusuna ise, "Hiç öyle bir gündemimiz yok şu an. Düşünmedik hiç" yanıtını verdi.
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