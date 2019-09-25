Kavak Yelleri dizisinden beri dostluklarının devam etmesi sorulan ikili, "Her projeden birileri kalıyor insanın hayatında. Hamurun kiminle uyuyorsa onunla devam ediyorsun. Bizim de öyle oldu. Hiçbir zaman kopmadık, çok güzel bir dostluğumuz var" şeklinde konuştu.