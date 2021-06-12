ASLI ENVER'İN GİZEMLİ AŞKI!

Enver'in bu sözlerinin ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraftaki kişinin Aslı Enver olduğu ve gizemli erkek arkadaşı ile birlikte Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaptığı öne sürüldü. 37 yaşındaki ünlü oyuncu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.