Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid'de
Ünlü oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'deki tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı
Giriş: 07.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:04
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Aslı Enver, 12 Kasım 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmiş, 4 Temmuz 2023’te kızı Elay’ı kucağına alarak mutluluğunu pekiştirmişti.
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Fırsat buldukça birlikte seyahat eden çiftin rotası, bu kez İspanya'nın başkenti Madrid oldu.
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Aslı Enver, eşiyle birlikte El Retiro Parkı'nda poz vererek o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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