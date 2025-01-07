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        Haberler Magazin Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid'de - Magazin haberleri

        Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid'de

        Ünlü oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'deki tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:04
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        • 1

          Aslı Enver, 12 Kasım 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmiş, 4 Temmuz 2023’te kızı Elay’ı kucağına alarak mutluluğunu pekiştirmişti.

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          Fırsat buldukça birlikte seyahat eden çiftin rotası, bu kez İspanya'nın başkenti Madrid oldu.

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          Aslı Enver, eşiyle birlikte El Retiro Parkı'nda poz vererek o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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