Karantina sonrası normalleşme adımlarının atılmasıyla geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Oyuncu Aslı Enver, verdiği pozları Instagram hesabından yayınlıyor.

Önceki gün alışveriş yapmak için bir mağazaya giren Enver, koronavirüse dikkat çekmek adına paylaşımda bulundu.

36 yaşındaki oyuncu, üzerinde 'sosyal mesafe' yazan yastıkla çekildiği kareyi yayınladı.

Aslı Enver, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.