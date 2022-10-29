Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kendisini bekleyen aracına binmeye hazırlanan Aslı Enver, gazetecileri karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"İLİŞKİM SÜPER"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi. Enver, “Dijital ve televizyon iki işimiz var” dedi. İş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşayan oyuncu, "Berkin beyle ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet iyi gidiyor, süper" yanıtını verdi.

Aslı Enver, 5 ay aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'dan nisan ayında ayrılmıştı. Öztarhan'ın ailesiyle de tanışan ve nikah masasına oturması beklenen çift, yollarını ayırmıştı.