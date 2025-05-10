Aslı Enver: Bu sene kendim için bir dileğim yok

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten 2023'te kızı Elay’ı kucağına almıştı. Enver, 41'inci yaş gününü sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla kutladı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Yeni yaşına girmenin heyecanını yaşayan Aslı Enver, doğum günü vesilesiyle eşiyle birlikte olduğu bazı kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Aslı Enver, doğum günü notunda şu ifadeleri kullandı; "Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle."