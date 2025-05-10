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        Haberler Magazin Aslı Enver: Bu sene kendim için bir dileğim yok - Magazin haberleri

        Aslı Enver: Bu sene kendim için bir dileğim yok

        Aslı Enver, 41'inci yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Ünlü oyuncu, bu yılki dileğini kendisi için değil, herkes için diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 22:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:12
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        "Bu sene kendim için bir dileğim yok"
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        Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022’de insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten 2023'te kızı Elay’ı kucağına almıştı. Enver, 41'inci yaş gününü sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla kutladı.

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        Yeni yaşına girmenin heyecanını yaşayan Aslı Enver, doğum günü vesilesiyle eşiyle birlikte olduğu bazı kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Aslı Enver, doğum günü notunda şu ifadeleri kullandı; "Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #aslı enver

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