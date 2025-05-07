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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu: Mis gibi bitti! - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu: Mis gibi bitti!

        Furkan Rıza Demirel ile yollarını ayıran Aslı Bekiroğlu, sona eren ilişkisi hakkında; "Mis gibi bitti" dedi. Furkan Rıza Demirel de ayrılık sonrası; "Hoş bitti, müthiş bitti" açıklamasını yapmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:28
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        "Mis gibi bitti!"
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        Oyuncu Aslı Bekiroğlu, meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile ilgili şubat ayında yaptığı açıklamada; "En mutlu olduğum şey, şu an Furkan yeni taze aşkım diyebilirim çok mutluyum çok keyfim yerinde nazar değmesin" demişti.

        Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi. Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı.

        Furkan Rıza Demirel, ayrılık sonrasında; "Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti" dedi.

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        Ayrılık sonrası görüntülenen Aslı Bekiroğlu da, eski sevgilisinin sözlerine benzer bir açıklama yaparak; "Tamamen bitti artık. Dostça, güzel, keyifli, mis gibi bitti" ifadelerini kullandı.

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        #Furkan Rıza Demirel
        #aslı bekiroğlu

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