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Aslı Bekiroğlu: Kendisi çok yakın arkadaşım - Magazin haberleri

Aslı Bekiroğlu: Kendisi çok yakın arkadaşım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan Bekiroğlu, kendisine güneş kremi süren kişinin çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi

16.07.2022 - 08:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili sorulara verdiği yanıtlar sonrasında tepki toplayan ve ünlü şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrılan Aslı Bekiroğlu, Bodrum'da objektiflere yakalandı. 

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu, önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Yalıkavak'ta görüntülendi.

  • Bekiroğlu'na güneş kremini de arkadaşı sürdü. Oyuncu, erkek arkadaşıyla uzun süre güneşlendi.

  • Güneşlenirken sürekli telefonla konuşan Bekiroğlu, daha sonra ayağa kalkıp iskelede tur attı.

  • ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI

    Aslı Bekiroğlu, iki ay önce bir ödül törenine katıldı. Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu. Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söyledi.

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