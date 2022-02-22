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"Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka" aşk yaşıyor iddiası

Sürpriz ikili: Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka!

Aslı Bekiroğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka'nın aşk yaşadığı ileri sürüldü. El ele görüldükleri konuşulan ikili, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı

22.02.2022 - 14:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Maske Kimsin Sen' adlı programda birlikte yer alan Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

  • ARKADAŞLIK AŞKA MI DÖNÜŞTÜ?

    Çekimlerde yakınlaşan ikilinin arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürüldü. Program çıkışında el ele görülen çift, haklarında çıkan haberlerla alakalı ise henüz bir açıklama yapmadı.

  • 'AYRILIK' DEDİKODULARINI YALANLAMIŞTI

    Bekiroğlu, son olarak Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyordu. Yaklaşık bir yıl birlikteliklerini sürdüren çiftin ayrıldıkları konuşuluyordu. Ancak ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta, "Her şey yolunda." diyerek, dedikoduları yalanlamıştı.

    Telkıvıran'ın Aslı Bekiroğlu ile yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından silmesi de dikkatlerden kaçmadı. 

  • "BU TARZ OLAYLAR KARİYERİMİ ZEDELİYOR" DEMİŞTİ

    Show TV'nin yeni dizisi 'Oğlum'da rol alan Kubilay Aka da 4 ay önce Cihangir sokaklarında Alara Bozbey ile görüntülenmişti. Bir dönem Ata Demirer ile aşk yaşayan Bozbey, gazetecileri fark edince Aka'nın yanından ayrılarak, karşı kaldırıma geçmişti.

  • "YEDİK, İÇTİK, EĞLENDİK"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aka, "Hanımefendi sadece arkadaşım. Mekanda oturduk. Yedik, içtik ve eğlendik." dediği sırada Bozbey ise araya girerek, "Siz şimdi 'Yeni aşk' diye verirsiniz. Verin!" ifadelerini kullanarak, kahkaha atmıştı.

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