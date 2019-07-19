GLORIA BELL

Oscar Ödüllü Julianne Moore'un başrolünde yer aldığı Gloria Bell, özgür ruhlu bir kadının hikayesini anlatıyor. Julianne Moore'ya John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett ve Rita Wilson'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Sebastian Lelio üstlendi. Romantik komedi ve dram karışımı film; gününü sıradan ofis ortamında geçiren, geceleri ise kendini dans pistlerine bırakarak hayatın yorgunluğunu atmaya çalışan bir kadının, bu gecelerden birinde Arnold adında bir adam ile tanışması sonrasında yaşanan olaylar üzerinden ilerliyor.